Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 4 березня
П'ятниця, 4 березня 2022, 02:34
Укрзалізниця повідомляє про призначені евакуаційні потяги для виїзду за кордон на 4 березня.
Джерело: Укрзалізниця у Facebook
Деталі: Зокрема, 4 березня евакуаційні поїзди будуть курсувати за таким графіком:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 01:51;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 04:40;
- № 950/949 Львів – Хрубешув о 06:25;
- № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:40;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 11.38;
- № 7614/7615 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7616/7617 Хелм – Львів о 21:30;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 14:26;
- № 7613/7614 Львів – Пшемисль о 17:13;
- № 7615/7616 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:45;
- № 7620/7621 Хелм – Львів о 04:25;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13.
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.
Нагадаємо: Укрзалізниця зробила усі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними і закрила продаж квитків на них.
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