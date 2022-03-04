У Вашингтоні біля посольства України заарештували двох чоловіків зі зброєю

Поліція у Вашинґтоні заарештувала двох чоловіків з вогнепальною зброєю неподалік посольства України в США.

Джерело: AFP, Washington Post

Деталі: Офіцери Секретної служби США (які зокрема відповідальні за охорону посольств – ред.) помітили приблизно о дев’ятій ранку в четвер 3 березня (16:00 за київським часом) двох чоловіків. Вони стояли біля своєї автівки за три квартали від посольства України, але їхня поведінка викликала занепокоєння офіцерів.

Заарештовані сказали, що вони хотіли долучитися до Інтернаціонального легіону в Україні, щоби допомогти українцям боротися з російськими окупантами.

Як повідомляють журналісти, чоловіки приїхали зі штату Індіани. У Секретній службі не розголошують їхніх імен та інших даних.

Офіцери вилучили у них два пістолети й один екземпляр довгоствольної зброї.

У поліції їм висунули звинувачення щодо порушення правил користування та носіння вогнепальної зброї.

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