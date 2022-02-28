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Тисячі іноземців уже подали заяви до Інтернаціонального легіону – Міноборони

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 16:10
Інтернаціональний легіон, фото: Сухопутні війська ЗС України

Україна має вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону для захисту України від Росії.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно: "Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – Інтернаціональний легіон.

В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму".

Що передувало: 27 лютого президент Володимир Зеленський заявив про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.

Теми: Міноборонивійна
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