Тисячі іноземців уже подали заяви до Інтернаціонального легіону – Міноборони

Україна має вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону для захисту України від Росії.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно: "Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – Інтернаціональний легіон.

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В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму".

Що передувало: 27 лютого президент Володимир Зеленський заявив про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.