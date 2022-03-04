Вибух на ЗАЕС буде в 10 разів страшнішим за Чорнобиль – Кулеба
П'ятниця, 4 березня 2022, 02:48
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти з усіх боків обстрілюють Запорізьку АЕС.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова: "Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі.
Пожежа вже спалахнула".
Деталі: Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.
"Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!" – зазначив Кулеба.
Що передувало: На підступах до Запорізької АЕС тривали бої з росіянами. Відомо, що є постраждалі, але точна їх кількість наразі невідома.
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Запорізька АЕС загорілася.