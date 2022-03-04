Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух на ЗАЕС буде в 10 разів страшнішим за Чорнобиль – Кулеба

П'ятниця, 4 березня 2022, 02:48
Кулеба, фото: facebook

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти з усіх боків обстрілюють Запорізьку АЕС.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі.

Пожежа вже спалахнула".

Деталі: Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.

"Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!" – зазначив Кулеба.

Що передувало: На підступах до Запорізької АЕС  тривали бої з росіянами. Відомо, що є постраждалі, але точна їх кількість наразі невідома. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Запорізька АЕС загорілася.

Теми: Кулеба ДмитроАЕСвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кулеба після розмови з Лавровим: Прогресу щодо перемир’я немає

оновленоЗеленський розповів, чому не боїться оточення Києва

 "Ми не вірили до останнього": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни

У Лаврова анонсували вихід Росії з Ради Європи

Росіяни викрали депутатку Запорізької облради

Евакуація: знову відкрито "зелені коридори" – маршрути

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: Росіяни планують фейкову демонстрацію за об'єднання Херсонщини з Кримом
Кулеба до партнерів: Як ви можете спати, коли наших дітей бомблять
Кулеба вважає, що у росіян якісь галюцинації про створення Україною ядерної зброї
Останні новини
12:47
UNIQLO призупинить роботу в РФ, але не виходить з ринку
12:37
опитування42% українців не вірять у дружні відносини України та РФ навіть після закінчення війни
12:35
Лавров заявив про можливість зустрічі Путіна із Зеленським
12:32
Єрмак про нову безпекову угоду: Буде фундаментальний документ для захисту України на століття
12:29
Лавров підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі
12:25
Дружина повідомила про загибель екснардепа Дейдея
12:22
Повітряна активність Росії над Україною знизилася – британська розвідка
12:13
Американські виробники взуття Crocs і Skechers призупинили поставки в РФ
12:05
Кулеба після розмови з Лавровим: Прогресу щодо перемир’я немає
12:00
Абсолютна більшість українців вірять у перемогу над Росією - опитування
Усі новини...