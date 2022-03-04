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На Запорізьку АЕС увірвалися “кадирівці”, хочуть замінувати

"Українська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 02:28
На Запорізьку АЕС увірвалися “кадирівці”, хочуть замінувати
ФОТО: YOUTUBE

На Запорізьку АЕС увірвалися "кадирівці", усередині триває бій з нацгвардійцями.

Джерело: джерела УП на АЕС, пресслужба АЕС в "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Джерела повідомили УП, що "кадирівці" зараз намагатимуться замінувати станцію та шантажувати.

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Крім того, російська армія обстрілює рятувальників, які намагаються загасити пожежу на АЕС.

Нагадаємо: На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян.  Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль. Горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу.

Теми: ЗапоріжжяАЕС
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