На Запорізьку АЕС увірвалися “кадирівці”, хочуть замінувати

На Запорізьку АЕС увірвалися "кадирівці", усередині триває бій з нацгвардійцями.

Джерело: джерела УП на АЕС, пресслужба АЕС в "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Джерела повідомили УП, що "кадирівці" зараз намагатимуться замінувати станцію та шантажувати.

Крім того, російська армія обстрілює рятувальників, які намагаються загасити пожежу на АЕС.

Нагадаємо: На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль. Горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу.