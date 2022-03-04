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Зеленський обговорив з Байденом ситуацію на ЗАЕС

П'ятниця, 4 березня 2022, 05:08

Президенти України і США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: WSJ, відеозвернення Зеленського, AFP

Деталі: Крім розмови з Байденом, Зеленський провів розмови з приводу ЗАЕС з Шарль Мішелем (президент Європейської ради), Олафом Шольцом (канцлер Німеччини), Борисом Джонсоном (прем’єр-міністр Британії), Анджеєм Дудою (президент Польщі).

Зеленський також зауважив, що "зв’язалися з головою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі".

AFP зазначає, що Байден "закликав Росію припинити вогонь по українській електростанції та допустити службу надзвичайних ситуацій".

Видання також наводить слова високопоставленого американського чиновника, який каже, що "наша остання інформація не свідчить про підвищений рівень радіації, ми за цим уважно спостерігаємо".

Нагадаємо: На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян.  Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль. Горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу.

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Теми: ЗеленськийБайденАЕСвійна
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