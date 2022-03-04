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Держдума ухвалила закон "про фейки": в РФ саджатимуть за правду про війну

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 11:33

Держдума Росії у третьому та заключному читанні ухвалила законопроект, який передбачає покарання за "хибну" інформацію про російських військових в Україні.

Джерело російські ЗМІ

Деталі: Держдума ухвалила закон про "фейки" одноголосно.

Що він передбачає:

за свідомо неправдиві фейки – штраф від 700 тисяч до 1,5 мільйона рублів або до 3 років колонії;

за свідомо неправдиві фейки (від посадових осіб, організованої групи, зі штучно створеними доказами або за мотивами ненависті чи ворожнечі) – штраф від 3 до 5 мільйонів рублів або від 5 до 10 років ув'язнення;

за свідомо неправдиві фейки, які спричинили тяжкі наслідки, – від 10 до 15 років позбавлення волі;

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за заклики не використовувати російські війська для захисту інтересів Росії (якщо порушник вже притягався) – штраф від 100 тисяч до 300 тисяч рублів або до 3 років колонії;

за заклики, що спричинили тяжкі наслідки, – штраф від 300 тисяч до мільйона рублів або до 5 років ув'язнення;

за заклики до санкцій проти Росії (якщо порушник уже притягався) – штраф до 500 тисяч рублів або до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо: Низку нейтральних та опозиційних ЗМІ у Росії призупиняють свою роботу через цей закон, зокрема, "Дождь", "Эхо Москвы",й Znak.com.

Раніше Роскомнагляд зажадав видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", телеканалу "Дождь" та інших ЗМІ, де розповідається правда про вторгнення російських військ в Україну і те, що відбувається, називається війною, вторгненням чи нападом.

Теми: РосіяЗМІвійна
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