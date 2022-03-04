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Росія вже використала 95% БТГр та зазнає втрат на усіх напрямках  – Данілов

Роман ПетренкоП'ятниця, 4 березня 2022, 12:41
данілов

Російські окупаційні війська використали щонайменше 95% своїх батальйонно-тактичних групп, а також зазнають втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: «Українські військові і сили ТРО перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

При цьому російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву. Жорнова ЗСУ, ТРО та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних Z, V, A та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно.

Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.

Все це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування Путіним методів неприховано терористичних.

Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення насамперед російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл.

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Деталі: За словами Данілова, гарячим залишається Південний напрямок, на якому окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси.

Теми: ДаніловЗбройні силивійнаРосія
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