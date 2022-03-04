Російські окупаційні війська використали щонайменше 95% своїх батальйонно-тактичних групп, а також зазнають втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: «Українські військові і сили ТРО перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

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При цьому російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву. Жорнова ЗСУ, ТРО та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних Z, V, A та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно.

Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.

Все це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування Путіним методів неприховано терористичних.

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Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення насамперед російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл.

Деталі: За словами Данілова, гарячим залишається Південний напрямок, на якому окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси.