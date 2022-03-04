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Рада підтримує введення миротворчих сил – Корнієнко

П'ятниця, 4 березня 2022, 13:18

Верховна Рада виступає за введення в Україну миротворчих сил.

Джерело: Заява першого віцеспікера Ради Олександра Корнієнка, яку цитує сайт ВРУ

Пряма мова: "Вважаємо необхідним введення в Україну миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року".

Деталі: Віцеспікер наголосив, що депутати також вимагають негайного запровадження безпольотної зони над територією України, що дозволить захистити цивільне населення, об’єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури. 

Крім того, парламент закликає відкрити "зелені коридор"" для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей, постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним.

Що передувало: 3 березня Верховна Рада затвердила указ президента України "Про загальну мобілізацію", а також ухвалила ряд законів про посилення відповідальності за колабораціонізм, злочини проти держави та пропаганду агресора. 

Теми: Олександр Корнієнко миротворціВерховна Рада
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