У Ради до вироку суду немає можливості позбавити Медведчука мандату – Корнієнко

Керівництво Верховної Ради пояснило, що в них поки немає конституційних підстав для позбавлення статусу народного депутата Віктора Медведчука, якого затримали за звинуваченнями в державній зраді.

Джерело: перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Корнієнка: "Мабуть, на жаль, він є народним депутатом.

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Я не думаю, що це гарний момент, коли людина, в якої інший статус процесуальний - підозрюваного в держзраді, залишається бути народним депутатом. Але в нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо людина тільки під слідством. Треба вирок суду. Я думаю, що він буде, і це всі розуміють".

Деталі: Корнієнко натякнув, що Рада радо позбавить його мандату, якщо Медведчук самостійно напише заяву про складання повноважень народного депутата.

Водночас депутати виключили його зі складу комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АРК, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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Фракція "Опозиційна платформа – За життя", членом котрої був Медведчук, наразі припинила свою діяльність в парламенті, а депутати утворили нову групу. Частина депутатів з колишньої "ОПЗЖ" лишилися позафракційними.

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