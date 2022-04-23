У Ради до вироку суду немає можливості позбавити Медведчука мандату – Корнієнко
Керівництво Верховної Ради пояснило, що в них поки немає конституційних підстав для позбавлення статусу народного депутата Віктора Медведчука, якого затримали за звинуваченнями в державній зраді.
Джерело: перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону
Пряма мова Корнієнка: "Мабуть, на жаль, він є народним депутатом.
Я не думаю, що це гарний момент, коли людина, в якої інший статус процесуальний - підозрюваного в держзраді, залишається бути народним депутатом. Але в нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо людина тільки під слідством. Треба вирок суду. Я думаю, що він буде, і це всі розуміють".
Деталі: Корнієнко натякнув, що Рада радо позбавить його мандату, якщо Медведчук самостійно напише заяву про складання повноважень народного депутата.
Водночас депутати виключили його зі складу комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АРК, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Фракція "Опозиційна платформа – За життя", членом котрої був Медведчук, наразі припинила свою діяльність в парламенті, а депутати утворили нову групу. Частина депутатів з колишньої "ОПЗЖ" лишилися позафракційними.
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Передісторія:
- 12 квітня співробітники Служби безпеки затримали народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука при спробі втекти до Росії, вдягнувши камуфляж військовослужбовців Збройних сил України.
- За словами голови СБУ Івана Баканова, на Медведчука чекає допит, судовий процес та ув’язнення за державну зраду.
- З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
- За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
- 14 квітня, за клопотанням слідчих ДБР, суд арештував 154 майнових об’єкти Медведчука та його дружини Оксани Марченко, зокрема 23 будинки, 24 автомобілі, 30 земельних ділянок, 32 квартири тощо.