Корнієнко каже, що ОПЗЖ в Раді не можна заборонити, але є варіант самоліквідації

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, що юридична заборона партії "Опозиційна платформа – За життя" не призведе до зникнення фракції в парламенті, але депутати можуть самі вийти і розпуститися.

Джерело: інтерв’ю Корнієнка для видання LB.ua

Пряма мова Корнієнка: "З погляду саме законів "Про Регламент ВРУ", "Про статус народних депутатів", навіть заборона партії "ОПЗЖ" судом – а це може зробити остаточно лише суд – фактичних особливих юридичних наслідків не матиме для самої фракції в парламенті.

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Окрім одного і дуже важливого наслідку – так званого руху по списку. Якщо з цієї фракції будуть виходити народні депутати, що ми вже бачимо, то нові люди не будуть заходити до Верховної Ради від цієї партії.

"ОПЗЖ" після рішення ОАСК та можливих інших інстанцій за позовом Міністерства юстиції не зможе заводити нових депутатів за партійним списком. У партії не буде свідоцтва про реєстрацію, вона не зможе проводити юридичні дії".

Деталі: Корнієнко пояснив, що, згідно з регламентом ВРУ, ліквідація фракції відбудеться тоді, коли в її складі залишиться менше нардепів, ніж є в складі найменшої фракції. При формуванні фракцій у вересні 2019 року найменша кількість депутатів була у фракції "Голос" – 17 депутатів.

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Тому для ліквідації фракції "ОПЗЖ" потрібно, щоби її в складі лишилось менше 17 депутатів.

За словами Корнієнка, наразі зі складу фракції вже вийшло 10 нардепів, а ще одного – Іллю Киву – позбавили мандату. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого її склад становив 44 депутати.

Політик також сказав, що цілковита заборона партії "ОПЗЖ" через суд триватиме не менше двох-трьох місяців.

Крім того, за його словами, народні депутати з профільними комітетами готують законопроєкт, який дозволить виборцям відкликати депутатів від "ОПЗЖ" у місцевих радах.

Однак, є проблеми зі збереженням повноважності рад, особливо в регіонах, де проросійські партії становлять більшість у складі місцевих рад, і відкликання депутатів призупинить повноваження всього виборного органу місцевої влади.

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