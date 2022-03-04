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Україна до мобілізованих окупантом українців: Саботуйте і здавайтеся

Роман КравецьП'ятниця, 4 березня 2022, 14:16

Джерело: представництво президента України в Автономній республіці Крим

Пряма мова: "Винні за ці дії понесуть кримінальну відповідальність за статтею 438 КК України (10-15 років позбавлення волі) у судах України або у Міжнародному кримінальному суді за порушення за статтею 8-2(b) xv Римського статуту".

Деталі: Згідно із законодавством України жителі окупованих територій залишають громадянами України, навіть якщо вони були змушені отримати російський паспорт.  Тому мобілізованих Росією на тимчасово окупованих територіях українців закликають саботувати службу у військах агресора. 

Пряма мова: "Особисто уникайте отримання повісток та дзвінків з окупаційних "військкоматів". Змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання та не повідомляйте про нього будь-яким способом.

Якщо з вами все ж таки вийшли на зв'язок, не відмовляйтеся прямо від виконання "військового обов'язку", а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити"

Пряма мова:  "Якщо вас таки мобілізували – як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України при першій же нагоді здавайтеся в полон і повідомляйте, що ви громадянин України з території Криму, Донецької та Луганської областей. 

Навіть якщо у вас при собі немає підтверджуючих документів, ми встановимо це. Тоді ви залишитеся для України лише жертвами військового злочину та зможете пізніше безпечно повернутися додому живими".

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Деталі: Мобілізованих Росією громадян України також просять не виконувати незаконних наказів, не стріляти у мирне населення та цивільні об'єкти. 

Пряма мова: "Якщо ви це зробите, такі дії будуть кваліфіковані як злочини без термінів давності і рано чи пізно вам доведеться відповісти перед судом. 

Якщо ж ви добровільно приєднуєтеся до збройних сил РФ і берете участь у війні з Україною, така участь розглядатиметься як злочин за національним законодавством України – до 15 років позбавлення волі.  Якщо ви займаєте командну посаду, будьте готові відповідати у Міжнародному кримінальному суді (Гааґа)".

Що було раніше: Військове керівництво РФ провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Теми: війнаКримДонбас
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