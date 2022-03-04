Путін відмовився від прямої розмови із Зеленським

Кремль відмовився від прямої розмови президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Медуза з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Пєсков також заявив, що Росія не відмовляється від вимог денацифікації України, про що раніше повідомляла українська сторона.

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