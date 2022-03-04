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Путін відмовився від прямої розмови із Зеленським

П'ятниця, 4 березня 2022, 14:33
Дмитро Пєсков. Фото Getty Images

Кремль відмовився від прямої розмови президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Медуза з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: Пєсков також заявив, що Росія не відмовляється від вимог денацифікації України, про що раніше повідомляла українська сторона.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.
  • Зеленський також заявив, що готовий на рівних розмовляти з Володимиром Путіним про будь-які питання, які турбують російську владу.

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Теми: ПутінЗеленськийвійна
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