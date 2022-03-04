Путін відмовився від прямої розмови із Зеленським
П'ятниця, 4 березня 2022, 13:33
Кремль відмовився від прямої розмови президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: Медуза з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Деталі: Пєсков також заявив, що Росія не відмовляється від вимог денацифікації України, про що раніше повідомляла українська сторона.
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Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.
- Зеленський також заявив, що готовий на рівних розмовляти з Володимиром Путіним про будь-які питання, які турбують російську владу.