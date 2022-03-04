Україна готується розпродавати російське майно

3 березня було ухвалено один з законів, який дозволяє продаж російського майна, яке є в Україні. Йде підготовка до реалізації таких активів.

Джерело: міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в ефірі одного з каналів

Пряма мова: "Вчора (3 березня) було ухвалено один з законів, який дозволяє відповідні кроки щодо російського майна в Україні. Ми готуємося до його реалізації.

В рамках цього я доручив (розпочати процес – УП) керівникам АРМА і, відповідно, на прохання НАЗК, тому що по закону НАЗК не може фізично давати доручення. Але вони самі проявили ініціативу допомогти в реалізації цього процесу.

Деталі: За словами Немчінова, державні структури зараз спільно з Міністерством юстиції відпрацьовують механізми, як це робити. "Тому що зараз не всі реєстри працюють. Це достатньо ускладнений процес. Але всі їхні працівники на місцях, всі вони змотивовані. Хто не служить зараз за мобілізацією, перебуває на робочому місці", - додав він.

Нагадаємо: Верховна Рада у четвер затвердила указ президента України "Про загальну мобілізацію", а також ухвалила ряд законів про посилення відповідальності за колабораціонізм, злочини проти держави, конфіскацію майна РФ та пропаганду агресора.