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Ляшко просить Червоний Хрест про гуманітарні коридори для доставки ліків

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 20:56
Віктор Ляшко, фото Кабміну

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликає Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори, щоб доставити життєво необхідні пацієнтам ліки на території, де ведуться бойові дії.

Джерело: Ляшко в телеефірі, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні я мав розмову з генеральним директором ВООЗ, де ми вкотре наголосили, що через збройну агресію РФ, через їхню терористичну поведінку у нас є проблема з доставкою деяких життєво необхідних лікарських препаратів на певні території нашої країни.

Тому нам вкрай потрібні гуманітарні коридори. Ми тим самим закликаємо і Червоний Хрест зробити свою роботу. Це їхній мандат – організувати гуманітарні коридори".

Деталі: Він зазначив, що ліки в Україні є, і їх готові довезти, потрібно лише щоб російські війська не стріляли по машинах, які везуть ліки тим, хто їх потребує.

Що передувало: Російська та українська сторони під час другого раунду переговорів 3 березня "досягли розуміння" щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв.

Проте конкретних домовленостей поки що немає. 

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Теми: Ляшко Вікторвійналіки
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