З початку вторгнення окупанти поранили більше 840 дітей – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що з початку російського вторгнення окупанти в Україні поранили більше 840 дітей.

Джерело: Данілов в ефірі українського об'єднаного телебачення

Пряма мова: "На сьогоднішній день (4 березня - ред.) більше ніж 840 дітей є, на жаль, пораненими у цій війні".

Деталі: Данілов подякував українським медикам за важку працю в умовах війни.