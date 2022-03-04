З початку вторгнення окупанти поранили більше 840 дітей – Данілов
П'ятниця, 4 березня 2022, 23:08
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що з початку російського вторгнення окупанти в Україні поранили більше 840 дітей.
Джерело: Данілов в ефірі українського об'єднаного телебачення
Пряма мова: "На сьогоднішній день (4 березня - ред.) більше ніж 840 дітей є, на жаль, пораненими у цій війні".
Деталі: Данілов подякував українським медикам за важку працю в умовах війни.
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