Зеленський подякував гордим українцям в окупації: Вас намагались принизити, але не вийшло

Президент Володимир Зеленський подякував українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсону. Українці ганяють ворога під Києвом, б’ють за Охтирку, карають за Гостомель, помстяться за Херсон. Наш Херсон. Український Херсон, який сьогодні намагалися принизити, але не вийшло, не дали.

Реклама:

Українці показали себе, не дали себе розіграти, удешевити у цинічній виставі з подачкою замість допомоги, з пропагандою замість щирості. Російські пропагандисти думали про наших людей, як про себе, а побачили, що херсонці горді і поважають себе, поважають Україну.

Я розумію наскільки складне рішення, коли в окупації виходять проти озброєних ворогів, я відчуваю наскільки це ризиковано, але я бачу як наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, як наші люди залишаються українцями, як наші люди залишаються з нашою державою навіть тимчасово опинившись у темряві.

Якщо у російських політиків ще залишились очі вони зможуть побачити, що таке Україна, що таке наша свобода.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти думали, що можуть відключити українців від телебачення, відключити наш зв'язок, можуть відібрати продукти харчування, відключити електроенергію, тепло. Вони думали, що це змусить українців підкоритися, але навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати: "Геть з нашої землі!"

Навіть у повній темряві ми бачимо правду і будемо битися, поки не потемніє у наших очах, бо ми воїни світла і сьогодні ніхто на Землі не зможе сказати, що ця репліка - пафос".

Що передувало: У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.

За добу до цього у мережі ширилися повідомлення про те, що у місто привезуть автобусами "щасливих" начебто херсонців, які будуть "дякувати" окупантам та виступати за "Херсонську народну республіку".