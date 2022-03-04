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Більша частина Повітряних сил України зберігають боєздатність – Пентагон

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 23:58
Фото ілюстративне: командування ПС ЗСУ

На думку високопосадовця міністерства оборони США, Україна зуміла зберегти більшу частину своїх Повітряних сил у боєздатному стані на дев’яту добу повномасштабної війни з Росією. 

Джерело: Reuters з коментарем неназваного посадовця Пентагону

Пряма мова посадовця: "В українців досі більша частина їхніх Повітряних сил перебуває в боєздатному стані: включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками та системами протиповітряної оборони".

Деталі: Чиновник сказав, що українські Збройні Сили все ж таки понесли часткові втрати через бойові дії російських окупантів. Він, однак, не назвав конкретні цифри втрат з українського боку.

Попри це, більша частина Повітряних сил перебуває в боєздатному стані, через що російським окупантам досі доводиться перебувати в небі над Україною під загрозою знищення.

Військові експерти не приховують подив, адже плани російських окупантів передбачали знищення всієї чи майже всієї потуги Повітряних сил України в перші години нападу, зокрема завдяки ракетним ударам. Крім того, російські повітряні війська переважають українські Повітряні сили як у кількісному, так і якісному вимірах.

За словами американського посадовця, цей факт значно підвищив морально-психологічний стан українських військ та населення на тлі запеклих боїв із російськими окупантами.

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Передісторія: 

  • У Пентаґоні порахували, що станом на 3 березня Росія випустила майже 500 ракет по території України, з яких 70 запустили з території Білорусі.
  • Раніше в Білому домі стверджували, що Путін увів на територію України вже понад 90% військ, які були призначені для повномасштабної війни.
  • Американські журналісти дізналися, що посадовці Пентаґону США вражені тим, як українські захисники вміло застосовують зброю, передану західними союзниками.

Теми: ПРОЗбройні силиРосіявійна
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