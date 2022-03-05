Росіяни десяту добу тримають в заручниках працівників ЧАЕС

Працівники Чорнобильської АЕС залишаються на станції вже 10 добу, після того, як її захопили росіяни.

Джерело: мер Славутича Юрій Фомічев в ефірі телебачення, якого цитує Hromadske

Деталі: Зазначається, що людей не можуть замінити і вони вже 10 добу працюють свою зміну, розділившись на дві групи і змінюючи один одного. Вони харчуються обмежено і мають обмежену кількість ліків. Фомічев сказав, що "їхні рідні і близькі тут, у Славутичі, так само переживають і не знають, що з цим робити". .

Реклама:

Передісторія: 24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал утримують у заручниках. Наразі станція працює у плановому режимі. Україна назвала захоплення росіянами ЧАЕС ядерним тероризмом.