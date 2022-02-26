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ЧАЕС працює, окупанти тримають в заручниках персонал

"Українська правда"Субота, 26 лютого 2022, 17:40

Захоплена росіянами Чорнобильська АЕС працює у плановому режимі, але персонал утримують у заручниках.

Джерело: речниця Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євгенія Кузнєцова, яку цитує Суспільне

Пряма мова: "Кілька десятків людей не випускають. Ротацію не дозволяють. Їх годують, персонал готує собі сам із тих продуктів, які є в столовій. Дозволять їм їсти та допускають до робочих місць. Російські військові готують собі із наших продуктів, але привезли із собою власного кухаря".

Деталі: За даними Кузнєцової, серед заручників опинилися виконувач обов’язків гендиректора АЕС Валерій Сейда і люди, які в день захоплення були на зміні. Наразі станція працює у плановому режимі.

Вона також повідомила, що основна техніка, яка захоплювала ЧАЕС, рушила на Київ, Іванків та Димер.

Пряма мова: "Важка техніка, яка здійняла пил, їздила не по туристичних маршрутах, а там де їм цього хотілось. Вони могли й до "рудого лісу" заїхати. Для мирних людей — це безпечно, це небезпечно для них самих. Вони цей пил підняли, вони ним надихались, вони її вдихнули, вона на слизистій. Ніхто, звичайно, не проходив дозиметричний контроль, нічого"

Що передувало: 24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

Теми: ЧорнобильРосіявійна
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