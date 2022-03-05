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Що робити, якщо ворог відключив українське телебачення

Субота, 5 березня 2022, 12:22
Фото pixabay.com

Якщо окупанти відключили українське телебачення, то слідкувати за ситуацією в країні і новинами можна кількома іншими способами.

Джерело: Держспецзв’язку у Telegram

Дослівно Держспецзв’язку: "Окрім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами".

Деталі: Дивитися українські канали можна:

  • На супутнику. Доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.
  • Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, то у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube можна знайти бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, треба обрати у налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).
  • На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Бажаний канал можна знайти в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.
  • Крім того, можна слухати українське радіомовлення на інтернет-радіо radioplayer.ua.  
  • І Українське радіо (радіостанція Суспільного) в АМ-діапазоні – радіо працює на частотах 549 Кгц, 657 Кгц, 873 Кгц та 1404 Кгц.

Передісторія:

  • З початку війни в Україні запустили Національний телемарафон #UAразом. Провідні національні телеканали UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК Київ об’єднались задля того, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію про російську війну в України.
  • У Херсоні 4 березня окупанти почали транслювати 24 російські телелеканали та 3 радіоканали через приставку Т2.

Теми: телебаченняУкраїнавійнапропаганда
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