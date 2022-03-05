Що робити, якщо ворог відключив українське телебачення

Якщо окупанти відключили українське телебачення, то слідкувати за ситуацією в країні і новинами можна кількома іншими способами.

Джерело: Держспецзв’язку у Telegram

Дослівно Держспецзв’язку: "Окрім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами".

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Деталі: Дивитися українські канали можна:

На супутнику. Доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.



Доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна. Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, то у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube можна знайти бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, треба обрати у налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).



Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, то у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube можна знайти бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, треба обрати у налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо). На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Бажаний канал можна знайти в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Бажаний канал можна знайти в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи. Крім того, можна слухати українське радіомовлення на інтернет-радіо radioplayer.ua.

І Українське радіо (радіостанція Суспільного) в АМ-діапазоні – радіо працює на частотах 549 Кгц, 657 Кгц, 873 Кгц та 1404 Кгц.

Передісторія:

З початку війни в Україні запустили Національний телемарафон #UAразом. Провідні національні телеканали UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК Київ об’єднались задля того, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію про російську війну в України.

У Херсоні 4 березня окупанти почали транслювати 24 російські телелеканали та 3 радіоканали через приставку Т2.