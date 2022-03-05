Шуфрич заявив, що робив селфі, щоб показати, де він

Народний депутат з ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що 4 березня, коли повідомлялося, що його спіймали біля блокпостів тероборони, робив селфі, щоб показати, що він у Києві.

Джерело: Шуфрич у Facebook

Пряма мова Шуфрича: "Вчора, коли я робив селфі, щоб показати, що я в Києві, вибрав це місце (очевидно, йдеться про фото до новини - ред.), чому – пояснювати я думаю не треба. Повірте мені, довкола не було жодного блокпоста. Було кілька бетонних плит, на які у сьогоднішньому Києві вже ніхто не звертає уваги. Коли я практично перестав фотографуватися, не говоритиму звідки, через безпеку тих, хто це зробив, вискочило кілька людей, випустило кілька черг у повітря. При цьому ми не зробили жодного пострілу, що встановили правоохоронці!

Ми зупинилися на місці, я дав знак своїй охороні нічого не робити, бачачи, що це точно українці. Ми показали їм зроблені фотографії, а також поліції, яка була поряд, але потім терміново кудись поїхала. Поруч зі мною був підполковник Нацполіції.

Представники тероборони, які ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, але попросили, щоб я зачекав спеціалізованих правоохоронних органів і погодився.

Поки ми на них чекали, ви стали свідками того, що, на жаль, побачив увесь світ. Представники правоохоронних органів не знайшли у цих фото нічого злочинного. Але, на жаль, почалася комендантська година і мені довелося переночувати з метою безпеки. Вранці я був доставлений на те місце, про яке домовилися".

Що передувало: Народного депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано у п'ятницю батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост.

Журналістка Валерія Єгошина розповіла, що охорона Шуфрича відстрілювалась від бійців Тероборони.