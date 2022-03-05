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Ворог обстріляв коридор для евакуації з Маріуполя, ведуться переговори про тишу – мер

Євген КізіловСубота, 5 березня 2022, 14:22

Російські війська порушили режим тиші та обстріляли евакуаційний "зелений коридор", яким 5 березня мали виводити з оточеного Маріуполя його мешканців.

Джерело: відеозвернення мера міста Вадима Бойченка в Telegram

Пряма мова: "На жаль, у момент, коли ми вже були готові, почався обстріл регулярною армією Російської Федерації по тому коридору, яким ми повинні були рухатися".

Деталі: За його словами, влада міста зараз веде переговори з окупантами про гарантії режиму тиші, щоб все ж таки спробувати провести евакуацію.

Передісторія: Російська армія пообіцяла, що з 9 ранку 5 березня припинить вогонь і відкриє 2 гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи у напрямку Запоріжжя, планувалося, що евакуація з Маріуполя триватиме кілька днів за певним маршрутом з 11:00 до 16:00.

Однак врешті-решт російська сторона порушила домовленості про "зелений коридор" і почала обстріл, евакуацію перенесли і людям сказали розходитися.

Теми: Маріупольевакуаціявійна
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