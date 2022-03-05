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Втрати росіян складають вже понад 10 тисяч людей — Арестович

Субота, 5 березня 2022, 13:35

Станом на 5 березня орієнтовні втрати російських військових складають понад 10 тисяч людей.

Джерело: Заява радника голови ОПУ Олексія Арестовича, яку цитує Суспільне

Пряма мова: "Загалом орієнтовні втрати російських військових сьогодні складають понад 10 тисяч людей, 269 танків, 105 артилерійських систем, 150 реактивних систем залпового вогню, понад 400 одиниць автомобільної техніки тощо".

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Пряма мова: "Вранці в районі Херсона наші військові завдали потужного удару по російській армії. Зараз втрати з'ясовуються".

Деталі: Наразі російські військові роблять окремі тактичні рухи, щоб покращити свої позиції. 

Однак, за словами радника голови ОПУ, російські війська зірвали спробу створення коридорів в районі Волновахи. Відтак жителям потрібно чекати в безпечних місцях.

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Що було раніше: Російські війська порушили режим тиші та обстріляли евакуаційний "зелений коридор", яким 5 березня мали виводити з оточеного Маріуполя його мешканців.

Теми: війнаРосіяОфіс президента
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