Евакуацію з Волновахи теж зірвано – Україна просить РФ виконати домовленості 

Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що російська армія продовжує обстрілювати шляхи для евакуації з Маріуполя й Волновахи, та закликала Росію виконувати домовленості.

Джерело: Верещук на брифінгу

Пряма мова: "Об 11:45 Російська Федерація почала обстріл міста Волноваха з важкого озброєння. Як ви знаєте, з 9-ї години 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарні коридори: Волноваха і Маріуполь.

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Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста, не дотрималася взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха. Також у напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої в районі населеного пункту Пологи – Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

Ми звертаємося до російської сторони: припинити обстріли, повернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору для того, щоб діти, жінки і люди похилого віку змогли покинути населенні пункти.

Деталі: Також Україна закликає Росію дати можливість направити гуманітарні вантажі з Дніпра й Запоріжжя – зокрема, з медикаментами та продуктами харчування.

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