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Евакуацію з Волновахи теж зірвано – Україна просить РФ виконати домовленості 

Олена РощінаСубота, 5 березня 2022, 12:37

Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що російська армія продовжує обстрілювати шляхи для евакуації з Маріуполя й Волновахи, та закликала Росію виконувати домовленості. 

Джерело: Верещук на брифінгу

Пряма мова: "Об 11:45 Російська Федерація почала обстріл міста Волноваха з важкого озброєння. Як ви знаєте, з 9-ї години 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарні коридори: Волноваха і Маріуполь. 

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Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста, не дотрималася взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха. Також у напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої в районі населеного пункту Пологи – Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя. 

Ми звертаємося до російської сторони: припинити обстріли, повернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору для того, щоб діти, жінки і люди похилого віку змогли покинути населенні пункти.

Деталі: Також Україна закликає Росію дати можливість направити гуманітарні вантажі з Дніпра й Запоріжжя – зокрема, з медикаментами та продуктами харчування. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  •  Маріуполь і Волноваха стали найгарячішими точками в Донецькій області, їхню інфраструктуру фактично знищили, людям влаштували по суті геноцид. Також опинилися в блокаді й на межі гуманітарної катастрофи Бердянськ і Херсон.
  • 5 березня мав відбутися перший етап евакуації з Маріуполя та евакуація з Волновахи, для чого сторони домовилися припинити вогонь і погодили маршрути руху до Запоріжжя.
  • Проте евакуація з Маріуполя об 11:00 не почалася: її перенесли на невизначений термін, бо російська армія продовжила обстріл міста та його околиць.

Теми: ВолновахаМаріупольевакуаціявійна
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