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Російські олігархи вивозять майно до Дубаю – джерела УП

Михайло ТкачСубота, 5 березня 2022, 14:56
Російські олігархи вивозять майно до Дубаю – джерела УП

Джерела "Української правди" в українській розвідці повідомляють що з моменту оголошення Росією війни Україні представники російської еліти почали вивозити майно, серед якого коштовні картини, до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Так, протягом війни в Україні до Дубаю вже здійснили рейси олігархи з найближчого оточення президента Росії. 

28 лютого із Ніцци до Дубаю прилетів літак Bombardier Global 5000, яким за даними джерел "Української правди" користуються брати Ротенберги. 

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26 лютого, як вже повідомляла УП, переліт Москва-Дубай-Москва протягом одного дня здійснив літак Bombardier Global 5000 олігарха Юрія Трутнєва. 

 
 

Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за час війни вже двічі літав до Дубаю. Вперше 28 лютого. 4 березня він повернувся до Москви і того ж дня знову вилетів до Дубаю. 

 
 

24 лютого до Дубаю також прилетів борт Bombardier Global 7500 Сергія Чемезова. Літак вилетів з Москви, зробив стиковку у Тель-Авіві і попрямував до Еміратів. Повернувся до Москви літак лише 3 березня. 

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Цієї ночі до Еміратів вилетів літак міністерства оборони Російської федерації. 

 

4 березня близько опівночі з військового аеродрому Чкаловський у московській області вилетів літак Ту-154М з бортовим номером RA-85041 і вранці 5 березня літак здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі. 

 

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Теми: Росіявійнаолігархи
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