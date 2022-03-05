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Російські олігархи вивозять майно до Дубаю – джерела УП

Михайло ТкачСубота, 5 березня 2022, 15:56

Джерела "Української правди" в українській розвідці повідомляють що з моменту оголошення Росією війни Україні представники російської еліти почали вивозити майно, серед якого коштовні картини, до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Так, протягом війни в Україні до Дубаю вже здійснили рейси олігархи з найближчого оточення президента Росії. 

28 лютого із Ніцци до Дубаю прилетів літак Bombardier Global 5000, яким за даними джерел "Української правди" користуються брати Ротенберги. 

 
 

26 лютого, як вже повідомляла УП, переліт Москва-Дубай-Москва протягом одного дня здійснив літак Bombardier Global 5000 олігарха Юрія Трутнєва. 

 
 

Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за час війни вже двічі літав до Дубаю. Вперше 28 лютого. 4 березня він повернувся до Москви і того ж дня знову вилетів до Дубаю. 

 
 

24 лютого до Дубаю також прилетів борт Bombardier Global 7500 Сергія Чемезова. Літак вилетів з Москви, зробив стиковку у Тель-Авіві і попрямував до Еміратів. Повернувся до Москви літак лише 3 березня. 

 

Цієї ночі до Еміратів вилетів літак міністерства оборони Російської федерації. 

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4 березня близько опівночі з військового аеродрому Чкаловський у московській області вилетів літак Ту-154М з бортовим номером RA-85041 і вранці 5 березня літак здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі. 

 

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Теми: Росіявійнаолігархи
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