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Путін раптом знайшов "радикалів" в уряді Шмигаля

Субота, 5 березня 2022, 14:53

Президент країни-окупанта Володимир Путін чомусь вирішив, що в Кабінеті міністрів України працюють радикали. 

Джерело: виступ Путіна на телеканалі "Росія 24"

Пряма мова: "Значить, що таке денацифікація?  Ось я з колегами західними розмовляв: а що таке, у вас також є радикали. Так, у нас є. Але в нас немає в уряді радикалів. І всі визнають, що там є".

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Деталі: Путін не зізнався, хто саме із західних партнерів йому сказав про радикалів в українському уряді. Так само президент країни-окупанта не уточнив, хто саме серед українських міністрів є радикалом.ґ

Що було раніше: Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен переконаний, що Україна здатна перемогти у війні, яка пішла не за планом Путіна.

Теми: ПутінРосіявійна
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