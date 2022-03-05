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Путін погрожує світу, якщо закриють небо над Україною

Роман КравецьСубота, 5 березня 2022, 16:27

Президент країни-окупанта Володимир Путін пригрозив країнам Заходу, що якщо вони закриють небо над Україною, то вважатиме їх стороною збройного конфлікту.

Джерело: Путін під час виступу на російському телебаченні

Пряма мова: "Зараз ми чуємо, що треба зробити безльотну зона над територією України. Зробити на самій території України це неможливо. Можна лише з території якихось сусідніх держави". 

Пряма мова: "Але будь-які рухи у цьому напрямку будуть розглядатися нами як участь у збройному конфлікті тією стороною, з якої будуть створюватися загрози для наших військовослужбовців. Ми в ту ж секунду вважатимемо їх учасниками конфлікту. І вже байдуже учасниками яких організацій вони є". 

Що передувало: Впродовж всіх днів війни президент Володимир Зеленський вимагає у країн Заходу закрити небо над Україною, щоб від ударів ракет та авіанальотів РФ перестали гинути мирні українці.

На саміті в Брюсселі 4 березня країни НАТО відмовились "закривати" небо над Україною. Натомість генсек НАТО Єнс Столтенберг спромігся лише попередити, що російські окупанти будуть вдаватися до ще більш жорстоких та нищівних дій проти українців у прийдешні дні війни. 

4 березня Зеленський жорстко розкритикував відмову країн-членів НАТО запровадити безпольотну зону в небі над Україною і завив, що Північноатлантичний альянс також нестиме відповідальність за загибель українців.

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Теми: ПутінНАТОвійнаРосія
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