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Третій раунд переговорів пройде 7 березня

Роман КравецьСубота, 5 березня 2022, 18:59

Третій раунд переговорів делегації України з делегацією країни-агресора може відбутися 7 березня.

Джерело: Співрозмовники УП в команді президента

Пряма мова: "Ми чекаємо на підтвердження росіян. Наша пропозиція – це 7 березня". 

Деталі: Пізніше один із українських переговорників Давид Арахамія повідомив: "Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок".

Що було раніше: 3 березня відбувся другий раунд переговорів України та Росії. 

Українська та російська сторони під час другого раунду переговорів "досягли розуміння" щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв.

5 березня міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що російська армія продовжує обстрілювати шляхи для евакуації з Маріуполя й Волновахи, та закликала Росію виконувати домовленості.

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Теми: війнаРосіяОфіс президентаАрахамія
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