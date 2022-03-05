СБУ: У полон взято російського пілота, який воював у Сирії і зустрічався з Асадом

Служба безпеки України повідомляє, що в полон взято російського пілота, який брав участь у війні в Сирії і зустрічався з президентом цієї країни Башаром Асадом.

Джерело: СБУ

Дослівно: "На відео СБУ – збитий російськй пілот, один із "асів" путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом.

Ви можете побачити їхнє спільне фото у нарізці вище.

Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як "житлові будинки і квартали": "Є просто цілі з координатами...".

Деталі: Зазначається, що тепер у російського льотчика попереду безліч довгих розмов зі співробітниками СБУ.

Що передувало: 5 березня близько 12:40 поблизу Чернігова було збито ворожий літак. Льотчики катапультувалися: один загинув, іншого взяли в полон.

На відео, оприлюдненому військовими, поранений чоловік називається майором Красноярцевим з військової частини 8689. Військові питають, скільки бомбометань він здійснив по мирному Чернігову. Льотчик стверджує, що це був його перший виліт на Чернігів, до того він, мовляв, літав вздовж кордону.