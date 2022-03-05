Зеленський попросив конгресменів США "закрити небо" над Україною

Президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із 200 конгресменами США, попросивши їх посприяти в запровадженні "безпольотної зони" в небі над Україною.

Джерело: пресслужба Офісу президента, сенатор, який брав участь у зустрічі, і поінформоване джерело в коментарі американському медіа CNN

Деталі: Джерело сказало, що Зеленський попросив сенаторів посприяти в запровадженні ще більш суворих санкцій проти Росії, зокрема в секторі енергетики, а також заборону платіжних систем Mastercard i Visa на російській території.

Сенатор, з яким поспілкувалися журналісти, сказав, що президент Зеленський просив заборонити імпорт російської нафти до США.

Крім того, Зеленський закликав надати більше військової допомоги Україні, зокрема винищувачів. Президент пояснив, що країни НАТО можуть передати винищувачі радянського виробництва, для яких в українських пілотів є відповідна підготовка та досвід керування.

Водночас, президент подякував американським союзникам за надання зброї та іншої матеріальної допомоги, але пояснив, що українські військові потребують ще більше поставок зброї та матеріальної допомоги.

Наприкінці розмови кілька українських сенаторів подякували Зеленському за його лідерство в боротьбі з російською агресією та висловили свою підтримку Україні. Декотрі з них сказали "Слава Україні!" українською, що, за словами джерела CNN, "очевидно розчулило президента".

Зустріч почалася о 16:30 (за київським часом) і тривала близько години. У пресслужбі Офісу президента сказали, що в зустрічі брали участь близько 200 членів Сенату та Палати представників Конгресу США.

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