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Зеленський попросив конгресменів США "закрити небо" над Україною

Денис КарловськийСубота, 5 березня 2022, 17:09
Зеленський попросив конгресменів США закрити небо над Україною
Президент володимир зеленський спілкується із конгресменами в zoom. фото: пресслужба офісу президента

Президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із 200 конгресменами США, попросивши їх посприяти в запровадженні "безпольотної зони" в небі над Україною. 

Джерело: пресслужба Офісу президента, сенатор, який брав участь у зустрічі, і поінформоване джерело в коментарі американському медіа CNN

Деталі: Джерело сказало, що Зеленський попросив сенаторів посприяти в запровадженні ще більш суворих санкцій проти Росії, зокрема в секторі енергетики, а також заборону платіжних систем Mastercard i Visa на російській території.  

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Сенатор, з яким поспілкувалися журналісти, сказав, що президент Зеленський просив заборонити імпорт російської нафти до США. 

Крім того, Зеленський закликав надати більше військової допомоги Україні, зокрема винищувачів. Президент пояснив, що країни НАТО можуть передати винищувачі радянського виробництва, для яких в українських пілотів є відповідна підготовка та досвід керування. 

Водночас, президент подякував американським союзникам за надання зброї та іншої матеріальної допомоги, але пояснив, що українські військові потребують ще більше поставок зброї та матеріальної допомоги.

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Наприкінці розмови кілька українських сенаторів подякували Зеленському за його лідерство в боротьбі з російською агресією та висловили свою підтримку Україні. Декотрі з них сказали "Слава Україні!" українською, що, за словами джерела CNN, "очевидно розчулило президента".

Зустріч почалася о 16:30 (за київським часом) і тривала близько години. У пресслужбі Офісу президента сказали, що в зустрічі брали участь близько 200 членів Сенату та Палати представників Конгресу США.

Передісторія: 

  • Увечері 4 березня Зеленський записав відеозвернення, в якому жорстко розкритикував небажання НАТО запроваджувати "безпольотну зону" над Україною. Він сказав, що Альянсу не вдасться "відкупитися літрами палива за літри крові українців", пролитих від ракетних та авіаударів російських окупантів.
  • На саміті в Брюсселі 4 березня країни НАТО відмовились "закривати" небо над Україною. Натомість генсек НАТО Єнс Столтенберг спромігся лише попередити, що російські окупанти будуть вдаватися до ще більш жорстоких та нищівних дій проти українців у прийдешні дні війни. 
  • Після такого рішення Кулеба сказав, що українці розчаровані неспроможність НАТО бути сильним військовим союзом, здатним до захисту світу від війни.
  • Згідно з соціологічним опитуванням, проведеним 3-4 березня, понад 70% американців підтримують запровадження "безпольотної зони" в небі над Україною.
  • За даними видання Bloomberg, Білий дім розмірковує над можливістю заборони імпорту російської нафти до США.

Теми: ЗеленськийСШАвійнаНАТО
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