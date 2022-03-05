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Понад 70% американців підтримують закриття неба над Україною – опитування

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 02:41
фото: Getty Images

Переважна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російські нафту і газ та співпрацювати з НАТО над закриттям неба для захисту України від російських авіаударів.

Джерело: Reuters із посиланням на опитування

Деталі: Опитування, проведене у четвер і п’ятницю, свідчить про те, що обурення американців зростає з приводу вторгнення Росії в Україну.

Близько 74% американців заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною.

Так само 80% опитаних американців заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту.

Більше того, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії, у порівнянні з 77% у попередньому опитуванні.

Близько 77% респондентів згідні, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Проте близько 62% респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos заявили, що варто платити більше за паливо та газ через кризу, щоб захистити іншу демократичну країну (Україну – ред.).

Більшість респондентів опитування - 72% - заявили, що вважають, що США повинні надати Україні зброю.

Близько 74% американців підтвердили, що їхня країна повинна прийняти українських біженців.

Опитування про Україну проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США й охопило 831 дорослу особу.

Передісторія:

  • У Білому заявили, що введення США безпілотної зони в небі України є "не найкращою ідеєю", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією.

Нагадаємо: Україна на засіданні Радбезу ООН закликала закрити небо.Более 70% американцев поддерживают закрытие неба над Украиной – опрос

Петиція-звернення до Північноатлантичного альянсу про закриття повітряного простору над Україною зібрала понад 1 мільйон голосів.

Теми: СШАУкраїнавійнасоціологія
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