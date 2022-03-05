Росія офіційно поновила бойові дії в коридорах евакуації з Маріуполя та Волновахи

Міноборони Росії заявило про поновлення наступальних дій на території коридорів безпеки з Маріуполя та Волновахи.

Джерело: Міноборони РФ, пише РИА Новости

Дослівно: "У зв'язку з небажанням української сторони впливати на націоналістів або продовжувати "режим тиші" о 18:00 мск (17:00 за київським часом) наступальні дії поновлені".

Деталі: У Міноборони РФ констатували, що коридорами безпеки з Маріуполя і Волновахи не зміг вийти жоден мирний житель.

Там стверджують, що нібито "націоналістичні батальйони скористалися "режимом тиші" для зміцнення своїх позицій".

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