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Росія офіційно поновила бойові дії в коридорах евакуації з Маріуполя та Волновахи

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 17:29
Росія офіційно поновила бойові дії в коридорах евакуації з Маріуполя та Волновахи
МАРІУПОЛЬ, ФОТО МІСЦЕВИХ МЕШКАНЦІВ, НАДАНЕ УП

Міноборони Росії заявило про поновлення наступальних дій на території коридорів безпеки з Маріуполя та Волновахи.

Джерело: Міноборони РФ, пише РИА Новости

Дослівно: "У зв'язку з небажанням української сторони впливати на націоналістів або продовжувати "режим тиші" о 18:00 мск (17:00 за київським часом) наступальні дії поновлені".

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Деталі: У Міноборони РФ констатували, що коридорами безпеки з Маріуполя і Волновахи не зміг вийти жоден мирний житель.

Там стверджують, що нібито "націоналістичні батальйони скористалися "режимом тиші" для зміцнення своїх позицій".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російська армія пообіцяла, що з 9 ранку 5 березня припинить вогонь і відкриє 2 гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи у напрямку Запоріжжя, планувалося, що евакуація з Маріуполя триватиме кілька днів за певним маршрутом з 11:00 до 16:00.
  • Однак врешті-решт російська сторона порушила домовленості про "зелений коридор" і почала обстріл, евакуацію перенесли і людям сказали розходитися.

Теми: РосіявійнаМаріуполь
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