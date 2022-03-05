На Миколаїв летять російські бомбардувальники Ту-22 – очільник області

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім попередив, що після 19:00 5 березня над містом для авіаударів можуть пролетіти бомбардувальники Ту-22.

Джерело: telegram-канал Кіма

Пряма мова Кіма: "З 19:00 повітряна тривога! Не заспокояться орки!

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Ту-22 бомбардувальники будуть пролітати!"

Що було раніше: У другій половині дня 5 березня Кім повідомляв, що українські військові вибили російських окупантів з території Миколаєва, захопивши чимало військової техніки. Крім того, українським захисникам вдалося взяти в полон чотирьох російських розвідників.