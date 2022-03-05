У Києві провели пресконференцію із полоненими окупантами

У Києві провели пресконференцію з полоненими окупантами, на якій вони закликали росіян припиняти війну.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова полоненого: "Росіяни, зробіть усе можливе для того, щоб ця війна припинилася. Вона не потрібна ні Україні, ні Росії. Ця війна потрібна лише Путіну.

Воювати в армії не хоче ніхто. Не було бажання їхати навіть на навчання далеко від цивілізації... Ми відчуваємо ненависть до керівництва, яке нас сюди відправило. Ми розуміємо, що нас сюди, як кошенят, закинули заради вигоди уряду".

Деталі: На пресконференції виступили дев’ять полонених російських окупантів. Частина із них сказали, що не хочуть повертатися на російську територію і побоються за свої родини.

Полонені сказали, що до сержантського рівня доводили лише те, що військових везуть на навчання біля кордонів.

Інші окупанти також закликали росіян виступати проти війни з Україною. За словами одного з полонених, він на власні очі переконався, що українці будуть боронити свою батьківщину, і воюватимуть до останнього.

Полонений Дмитро Гагарін закликав росіян не вірити пропаганді й сказав, що на російському телебаченні їм брешуть про "бандерівців" і "неонацистів", а насправді тут живуть мирні українці, які захищатимуть свою землю до останнього.

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