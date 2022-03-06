Зеленський поговорив з Маском, нові термінали Starlink приїдуть до України наступного тижня

Президент Володимир Зеленський поговорив з засновником компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink, Ілоном Маском.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти. Але про це – вже після завершення війни".

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Деталі: Також Зеленський запросив Маска до України після закінчення війни.

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Нагадаємо: 26 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска забезпечити Україну Starlink та доступом до супутникового Інтернету. Starlink став активним на території України 27 лютого. Перша партія станцій Starlink прибула до України 28 лютого.

Також, як повідомлялося, Маск відмовився заблокувати російські новинні ресурси після запиту іноземних урядів.