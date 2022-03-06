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США дозволили російському літаку вивезти дипломатів РФ

Анастасія КалатурНеділя, 6 березня 2022, 03:10
ФОТО: GETTY

Штати схвалили прибуття зафрахтованого російським урядом літака, що має вивезти зі США російських дипломатів.

Джерело: представник Держдепартаменту у коментарі Reuters

Пряма мова: "Цей спеціальний виняток був зроблений відповідно до федеральних норм, щоб забезпечити від'їзд співробітників російської місії та їхніх сімей до певної дати, як ми  проінструктували".

Деталі: Російський рейс має прибути до міжнародного аеропорту Даллес близько 19:00 за Грінвічем.

Що передувало: 5 березня у Вашингтон із Росії вилетів літак Іл 96-300 спецзагону "Росія" – це президентський борт Кремля.  Він летів за російськими дипломатами, після того, як Сполучені штати Америки відкликали акредитацію у 12 російських дипломатів ООН.

Передісторія:  Після того, як Росія напала на Україну вночі 24 лютого, майже все європейське та північноамериканське небо закрили для російських авіакомпаній.

Теми: РосіяСШАавіа
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