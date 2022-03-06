Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США дозволили російському літаку вивезти дипломатів РФ

Анастасія КалатурНеділя, 6 березня 2022, 02:10
США дозволили російському літаку вивезти дипломатів РФ
ФОТО: GETTY

Штати схвалили прибуття зафрахтованого російським урядом літака, що має вивезти зі США російських дипломатів.

Джерело: представник Держдепартаменту у коментарі Reuters

Пряма мова: "Цей спеціальний виняток був зроблений відповідно до федеральних норм, щоб забезпечити від'їзд співробітників російської місії та їхніх сімей до певної дати, як ми  проінструктували".

Реклама:

Деталі: Російський рейс має прибути до міжнародного аеропорту Даллес близько 19:00 за Грінвічем.

Що передувало: 5 березня у Вашингтон із Росії вилетів літак Іл 96-300 спецзагону "Росія" – це президентський борт Кремля.  Він летів за російськими дипломатами, після того, як Сполучені штати Америки відкликали акредитацію у 12 російських дипломатів ООН.

Передісторія:  Після того, як Росія напала на Україну вночі 24 лютого, майже все європейське та північноамериканське небо закрили для російських авіакомпаній.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяСШАавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
У Данії скоротять штат російського посольства  
Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю
Культ Сталіна. Якими будуть нові підручники з історії у Росії та на тимчасово окупованих територіях
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: