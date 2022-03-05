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З Росії до США вилетів президентський літак: хто на борту

Ірина БалачукСубота, 5 березня 2022, 14:00
Фото з Twitter Лига.net

5 березня у Вашингтон із Росії вилетів літак Іл 96-300 спецзагону "Росія" – це президентський борт Кремля.

Джерело: Ліга.net, РИА Новости з посиланням МЗС Росії

Деталі: Як повідомили в МЗС Росії, борт з Петербурга до Вашингтона летить за російськими дипломатами, яких США висилають із країни.

Що було раніше: Напередодні стало відомо, що росіяни масово залишають свою країну на турецьких чартерах.

3 березня УП з посиланням на дані української розвідки повідомила, що більшість представників російської еліти вивозять своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до Володимира Путіна, тож вони вивозять родини й уточнюють місця переховування на випадок ядерної війни.

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Теми: РосіяСШАавіа
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