З Росії до США вилетів президентський літак: хто на борту
5 березня у Вашингтон із Росії вилетів літак Іл 96-300 спецзагону "Росія" – це президентський борт Кремля.
Джерело: Ліга.net, РИА Новости з посиланням МЗС Росії
Деталі: Як повідомили в МЗС Росії, борт з Петербурга до Вашингтона летить за російськими дипломатами, яких США висилають із країни.
Що було раніше: Напередодні стало відомо, що росіяни масово залишають свою країну на турецьких чартерах.
3 березня УП з посиланням на дані української розвідки повідомила, що більшість представників російської еліти вивозять своїх рідних та близьких із Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.
У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до Володимира Путіна, тож вони вивозять родини й уточнюють місця переховування на випадок ядерної війни.
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Передісторія:
- Після того, як Росія напала на Україну вночі 24 лютого, майже все європейське та північноамериканське небо закрили для російських авіакомпаній.