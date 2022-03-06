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Росія наказала ховати своїх військових у братських могилах, щоб приховати втрати в Україні

Неділя, 6 березня 2022, 05:37
ФОТО: GETTY

Міноборони Росії наказало ховати своїх військових в братських могилах з присвоєнням номера, зокрема на території Білорусі.

Джерело: документ для "для службового користування", підписаний заступником міністра оборони Росії Олексієм Криворучко, оприлюднений Оперативним командуванням "Північ"  у FB

Деталі: Документ виданий з метою "протидії... розповсюдженню інформації з української сторони про втрати Збройних сил Російської Федерації через підконтрольний спецслужбам України Telegram-канал "Шукай своїх".

Дослівно: "Вимагаю:

Забезпечити з 1 березня 2022 р. прихований вивіз (у нічний час) тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації до пунктів постійної дислокації та їх поховання у братській могилі (у тому числі в Республіці Білорусь) із присвоєнням номера.

У разі неможливості проведення евакуації тіл з 1 березня 2022 р. вжити заходів для їх знищення на місці".

Що передувало: МВС України запустило сайт 200rf.com ("Шукай своїх"), на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти. У Росії заблокували  сайт "Шукай своїх", але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал.

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Нагадаємо: Наприкінці грудня в Росії створили національний стандарт із інструкцією для швидкої організації братських могил під час війни чи надзвичайних ситуацій.

Теми: Росіявійна
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