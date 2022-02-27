У РФ заблокували сайт про полонених та вбитих в Україні російських військових

У Росії заблоковано створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ.

Джерело: "Эхо Москвы"

Деталі: Це зроблено на підставі рішення Генпрокуратури. Роскомнагляд вніс ресурс до Реєстру заборонених сайтів.

Як зазначається на сайті, його створено представниками МВС України.

"На ньому ви знайдете інформацію про полонених та вбитих російських солдатів в Україні, з моменту початку окупації. Тут ми оперативно розміщуватимемо фото та відео, які ми отримуємо з поля бою", - йдеться на сайті.

У той же час телеграм-канал "Шукай своїх" продовжує працювати. Тут так само викладають фото та відео вбитих та взятих у полон російських військових, а також відому інформацію про них.

Що передувало: МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.

Також у Міністерстві оборони України відкрили гарячу телефонну лінію для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.