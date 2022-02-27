У РФ заблокували сайт про полонених та вбитих в Україні російських військових

У Росії заблоковано створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ.

Джерело: "Эхо Москвы"

Деталі: Це зроблено на підставі рішення Генпрокуратури. Роскомнагляд вніс ресурс до Реєстру заборонених сайтів.

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Як зазначається на сайті, його створено представниками МВС України.

"На ньому ви знайдете інформацію про полонених та вбитих російських солдатів в Україні, з моменту початку окупації. Тут ми оперативно розміщуватимемо фото та відео, які ми отримуємо з поля бою", - йдеться на сайті.

У той же час телеграм-канал "Шукай своїх" продовжує працювати. Тут так само викладають фото та відео вбитих та взятих у полон російських військових, а також відому інформацію про них.

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Що передувало: МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.

Також у Міністерстві оборони України відкрили гарячу телефонну лінію для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.