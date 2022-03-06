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Три тисячі американських ветеранів воюватимуть за Україну

Ольга Глущенко Неділя, 6 березня 2022, 05:54
військові США, фото:Getty Images

3 тисячі американських ветеранів виявили бажання воювати добровольцями за Україну.

Джерело: Голос Америки з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні

Деталі: 3 000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.

Переважно це вихідці з пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.

Але серед охочих є й американці, які воювали в Іраку, Боснії та інших гарячих точках.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив про формування нового подрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноцемців, готових разом з українцями дати відсіч російськім окупантам.

Запрацював сайт, який містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.

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Теми: війнаУкраїнаСША
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