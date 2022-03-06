Росіяни вигадали фейк про "ядерну програму" України, щоб виправдати війну

Російські пропагандисти на виправдання війни РФ проти України пишуть, що Україна нібито мала "ядерну програму", роботи за якою активізувалися у 2014 році.

Джерело: Интерфакс, РИА Новости й ТАСС

Деталі: Відразу три центральні агентства Росії поширили таку дезінформацію з посиланням на "інформоване джерело в одному з компетентних відомств РФ".

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Зокрема, цим росіяни намагаються виправдати напад на Україну та захоплення ЗАЕС та ЧАЕС.

Дослівно: "Одразу після приєднання у 1994 році до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерна держава Україна розпочала здійснення НДДКР (науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт – ред.) із метою формування технологічного базису для можливого створення власної ядерної зброї.

Чітко виражену практичну спрямованість та наростаючу активність ці роботи набули у 2014 році після відомих подій в Україні за негласним розпорядженням Порошенка".

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Деталі: Служба зовнішньої розвідки РФ стверджувала, що роботи зі створення ядерного вибухового пристрою (ЯВП), який надалі можна було б використати в конструкції ядерних боєзарядів, "велися як за урановим, так і за плутонієвим напрямками". Нібито Київ міг придбати на Заході як технології, так і плутоній

За твердженням росіян, ключова роль у створенні ЯВП відводилася вченим "Харківського фізико-технологічного інституту", а допомагали їм колеги з наукових інститутів по всій Україні, включаючи Інститут проблем безпеки АЕС у Чорнобилі,

Як стверджують пропагандисти, як майданчик розробки ядерної зброї використовували зону Чорнобильської АЕС: там нібито йшли роботи як із виготовлення "брудної" бомби, так і з виділення плутонію, оскільки звичний для Чорнобильської зони підвищений радіаційний фон "приховував проведення таких робіт".

Як стверджується, в Україні під прикриттям проєктів із іншими країнами "велися роботи з модернізації вже наявних та створення нових ракетних озброєнь, які можуть бути використані як засоби доставки ядерної зброї".

"Реалізуючи протягом більш як двох десятиліть програми як у ядерній, так і ракетній сферах, Україна послідовно йшла до формування всіх необхідних умов для створення власної ядерної зброї", – цитують пропагандисти "джерело".

Дослівно: "В умовах посилення напруженості у відносинах з Росією українське керівництво прийняло рішення всю цінну документацію, що зберігається у наукових центрах у Києві та Харкові, знищити чи евакуювати до Львова – до Національного університету "Львівська політехніка".( …)

Певна документація була і на Запорізькій АЕС. Зіткнення... в адміністративних приміщеннях, прилеглих до АЕС, були, швидше за все, пов'язані саме з цим.

Здійснення Києвом свого вкрай небезпечного проекту "ядерна Україна" могло стати реальністю вже у найближчій перспективі. Негативні наслідки небезпеки цих робіт важко переоцінити"

Чому це важливо: Україна ніколи не заявляла про відновлення ядерного статусу, лише напередодні початку війни, 19 лютого, президент Володимир Зеленський сказав, що якщо гарантій безпеки не буде Україна матиме право "вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року були піддані сумніву".

Президент Росії Володимир Путін тут же використав це у своїх цілях, додавши ядерну загрозу до абсурдних аргументів для "визнання ЛНР та ДНР" та початку війни проти України, яку пропаганда РФ називає "спецоперацією".

Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу, проте наша країна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.

Будапештський меморандум 1994 року давав Україні гарантії безпеки щодо приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Його підписали Росія, Великобританія та США, проте РФ з 2014 року чинила агресію проти України, окупувала її території, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення.