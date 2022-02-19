Питання ядерної зброї: Зеленський пригрозив відмовою від Будапештського меморандуму

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантій безпеки, а у разі, якщо переговори не відбудуться, Київ поставить під сумнів рішення щодо відмови від ядерної зброї.

Джерело: заява Зеленського

Деталі: Після здобуття незалежності Україна мала у своєму розпорядженні третій за розміром арсенал ядерної зброї у світі.

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Після підписання Будапештського меморандуму Україна відмовилася від статусу ядерної держави, а США, Росія та Британія (потім до них приєднались Китай та Франція) в обмін на це надали Києву гарантії суверенітету та територіальної цілісності.

Пряма мова Зеленського: " За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї (тепер - УП) у нас немає, безпеки у нас немає також. Немає і частини території нашої держави, що за площею, до речі, більше ніж Швейцарія Нідерланди чи Бельгія. А головне, немає мільйонів наших громадян – громадян України.

Отже, дещо – є, є право! Право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру. З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Тричі і безуспішно. Сьогодні (19 лютого - УП) Україна зробить це вчетверте.

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Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ, і якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів".

Доповнено: Після заяви Зеленського посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала Будапештський меморандум угодою, що не накладає юридичних зобов'язань на країни, які його підписали.