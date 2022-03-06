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Ворог нещадно обстрілює Бучу, убиває навіть дітей, місто в облозі – міська рада

Ірина БалачукНеділя, 6 березня 2022, 09:20
Буча. Фото ДСНС

Російські війська продовжують нещадно обстрілювати житлові будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей у м. Буча під Києвом.

Джерело: Бучанська міська рада у Facebook

Дослівно міська рада: "Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини.

Доставити гуманітарні вантажі неможливо: громада у облозі ворога.

Щодня майже тисячі повідомлень отримуємо від жителів Бучі і населених пунктів громади про потребу у продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій".

Деталі: Міськрада повідомляє, що Бучанська громада кілька діб сидить без світла, тепла, зв’язку та інтернету.

Жителі також просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних.

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Значна кількість мешканців перебуває у підвалах.

Раніше повідомлялося, що з Бучі і Гостомеля, що під Києвом, не можуть евакуювати людей, за інформацією місцевих мешканців, окупанти розстрілюють навіть цивільне населення. 

На Київщині російські окупанти не давали "зелений коридор" для цивільного населення і не пускали волонтерську допомогу.

Теми: Київська областьвійна
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