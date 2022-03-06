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Київ веде переговори про евакуацію з Бучі й Гостомеля – Арестович 

Олена РощінаНеділя, 6 березня 2022, 10:30
Російський БМД у Бучі, фото Сергія Нуженка, "Радіо Свобода"

Українська влада веде переговори про те, щоб організувати евакуацію з Гостомеля й Бучі у Київській області, які постійно обстрілюють російські війська. 

Джерело: радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалв 

Пряма мова: "Зараз на вищому рівні це питання обговорюється з міжнародними гуманітарними інститутами, через посередників із росіянами для того, щоб дати вихід із Бучі й Гостомеля…

"Ворог захопив Бучу і Гостомель практично, там утримують наших мешканців фактично в заручники. І оточив Маріуполь… Що стосується зелених коридорів, я думаю, що це питання буде вирішуватися".

Деталі: За словами Арестовича, в Гостомелі й Бучі українські війська відійшли на нові позиції, щоб не наражати на небезпеку мирні будинки, – і росіяни туди зайшли, поранилии багато дітей і не дають їх евакуювати. Діти сидять по підвалах, є поранені й загиблі діти. 

За словами Арестовича, на північному заході Києва ворог "остаточно заплутався" – і там українські війська завдають йому і ракетні, і повітряні удари, і наземні війська стримують.

"Ірпінь географічно – це тупік, росіянам там немає що робити. Якщо вони уважно подивляться на карту, вони зрозуміють, що Ірпінь – не варіант", – сказав радник голови ОП. 

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За словами Арестовича, в гарячих точках "оборона здійснюється вдало, а мирних мешканців треба вивозити"..

Цьому передувало: Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомляв, що з Бучі й Гостомеля, що під Києвом, не можуть евакуювати людей: за інформацією місцевих мешканців, окупанти розстрілюють навіть цивільне населення.

Бучанська міська рада повідомляла, що російські війська продовжують нещадно обстрілювати в Бучі житлові будинки й убивати мирних жителів, навіть дітей.

Гостомель та летовище ДП "Антонова" у перший же день війни стали епіцентром атак російських військ під Києвом.

Теми: евакуаціяКиївська областьвійна
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