УЗ відкликає вагони для загиблих росіян. Ворог не забирає свої тіла

"Укрзалізниця" направила 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя. Вагони простояли на станціях три доби, але тіла російських солдатів так і не почали вантажити через небажання росіян забирати загиблих.

Джерело: В. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин у Telegram

Пряма мова: "Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів у армії, яка бомбардує мирних жителів.

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УЗ готова буде поставити вагони-рефрижератори знову, як тільки Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їх сім'ям".

Деталі: Камишин зазначив, що заступник міністра оборони Росії Криворучко розпорядився "ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці".

Пряма мова: "Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради переможної пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла".

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Що передувало: На 11 день повномасштабної війни Росії проти України втрати окупаційних військ, за попередніми розрахунками, перевищили 11 тисяч осіб.