Потери противника превысили 11 тысяч человек – Генштаб

На 11 день полномасштабной войны России против Украины потери оккупационных войск, по предварительным расчетам, превысили 11 тысяч человек.

Источник: сводка Генерального штаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 285 ед,

ББМ ‒ 985 ед,

артиллерийских систем –109 ед,

РСЗО -50 ед,

средства ПВО - 21 ед,

самолетов – 44 ед,

вертолетов – 48 ед,

автомобильной техники - 447 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактического уровня – 4,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отмечается, что украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

По данным Генштаба, враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

5 марта в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций было доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии, людей с легкими ранениями отправляют обратно на линию боевого столкновения.