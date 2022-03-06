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Потери противника превысили 11 тысяч человек – Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 08:11
Потери противника превысили 11 тысяч человек – Генштаб

На 11 день полномасштабной войны России против Украины потери оккупационных войск, по предварительным расчетам, превысили 11 тысяч человек.

Источник: сводка Генерального штаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед,
  • ББМ ‒ 985 ед,
  • артиллерийских систем –109 ед,
  • РСЗО -50 ед,
  • средства ПВО - 21 ед,
  • самолетов – 44 ед,
  • вертолетов – 48 ед,
  • автомобильной техники - 447 ед,
  • легкие скоростные катера - 2 ед,
  • цистерн с ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактического уровня – 4,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отмечается, что украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

По данным Генштаба, враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

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5 марта в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций было доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления.

Все они преимущественно в тяжелом состоянии, людей с легкими ранениями отправляют обратно на линию боевого столкновения.

Темы: война
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