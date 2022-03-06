Потери противника превысили 11 тысяч человек – Генштаб
На 11 день полномасштабной войны России против Украины потери оккупационных войск, по предварительным расчетам, превысили 11 тысяч человек.
Источник: сводка Генерального штаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед,
- ББМ ‒ 985 ед,
- артиллерийских систем –109 ед,
- РСЗО -50 ед,
- средства ПВО - 21 ед,
- самолетов – 44 ед,
- вертолетов – 48 ед,
- автомобильной техники - 447 ед,
- легкие скоростные катера - 2 ед,
- цистерн с ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактического уровня – 4,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отмечается, что украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.
По данным Генштаба, враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.
5 марта в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций было доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления.
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Все они преимущественно в тяжелом состоянии, людей с легкими ранениями отправляют обратно на линию боевого столкновения.