Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Потери противника превысили 11 тысяч человек – Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 09:11

На 11 день полномасштабной войны России против Украины потери оккупационных войск, по предварительным расчетам, превысили 11 тысяч человек.

Источник: сводка Генерального штаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед,
  • ББМ ‒ 985 ед,
  • артиллерийских систем –109 ед,
  • РСЗО -50 ед,
  • средства ПВО - 21 ед,
  • самолетов – 44 ед,
  • вертолетов – 48 ед,
  • автомобильной техники - 447 ед,
  • легкие скоростные катера - 2 ед,
  • цистерн с ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактического уровня – 4,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отмечается, что украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

По данным Генштаба, враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

5 марта в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций было доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Все они преимущественно в тяжелом состоянии, людей с легкими ранениями отправляют обратно на линию боевого столкновения.

Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия превращается в аналог фейковой "ДНР", откуда будут убегать люди – Зеленский

Штаб по обращению с пленными возглавила Верещук

фотоРоссия бомбила православную Святогорскую Лавру

Херсонский облсовет на экстренном заседании отверг идею создания "ХНР"

До 80 российских морпехов из Крыма отказались воевать против Украины – СМИ

Украинские защитники освободили еще два населенных пункта на Черниговщине

Все новости...
война
Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ
С начала войны в Украину вернулось более 140 тысяч граждан, большинство - мужчины
В результате ракетного удара оккупантов по Винницкому аэропорту погиб один человек
Последние новости
01:56
В Скадовске нет оккупационных войск – мэр
01:41
Шмигаль призывает украинцев работать: "Вы - часть экономического фронта"
01:23
Враг не добился успеха в попытках наступления на Кривой Рог – Генштаб
01:04
Зеленский наградил военных: среди них - первая женщина Герой Украины, удостоенная посмертно
00:56
Зеленский к коллаборантам: Вы подписываете себе приговор
00:53
США передаст Украине противотанковое и зенитное оружие
00:49
Россия превращается в аналог фейковой "ДНР", откуда будут убегать люди – Зеленский
00:47
В Украине заработали четыре фонда восстановления: что это и как помочь
00:36
Штаб по обращению с пленными возглавила Верещук
00:33
Крупнейший кризис с 90-х и проблемы друзей Путина: итоги экономфронта 12 марта
Все новости...