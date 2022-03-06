Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ планує провокації з тими, кого насильно мобілізували в ОРДЛО

Валентина РоманенкоНеділя, 6 березня 2022, 15:59

Кремль планує провокації з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: За наявною інформацією, на Кримський півострів 5 березня прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей.

За даними ДПСУ, найближчим часом Кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України.

І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як "гарматне м'ясо", зазначають прикордонники.

Окрім цього, цих осіб можуть використовувати видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення.

Також провокації з численними жертвами використовуючи осіб, мобілізованих в ОРДЛО, російське військово-політичне керівництво може найближчим часом здійснити у східних регіонах України, застерігають у ДПСУ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Дослівно: "На сході нашої країни ворог сотнями кидає в бій прихильників "русского міра", яких навіть відразу після надання першої медичної допомоги у разі поранення, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса".

Вкотре нагадуємо усім представникам країни-агресора, які потрапили в Україну: найкращий шанс вижити – це здатися захисникам України!".

Теми: війнаОРДЛО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росіяни майже зруйнували аеропорт Івано-Франківська – мер

Абсолютна більшість німців, французів та італійців – за вступ України до ЄС

18 доба війни: ворог планує залучити півтори тисячі морських піхотинців

Львівщина: росіяни випустили 8 ракет по полігону поблизу кордону з Польщею

ВіДЕОРосіяни гатять по Попасній забороненими фосфорними боєприпасами — поліція

Трупів нереально багато: у Білорусь звозять убитих російських військових – ЗМІ

Усі новини...
війна
Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ
Від початку війни в Україну повернулись понад 140 тисяч громадян, більшість - чоловіки
Внаслідок ракетного удару окупантів по Вінницькому аеропорту загинула одна людина 
Останні новини
10:13
Українські силовики вживають певні заходи, щоб звільнити мера Мелітополя з полону
10:11
Пенсійний фонд спрямував банкам і Укрпошті 38 мільярдів для виплат пенсій
10:09
"Російська традиція": посол ЄС прокоментував намагання Кремля створити "ХНР" в Херсоні
10:08
Росіяни викрали мера Дніпрорудного: це вже вдруге у Запорізькій області 
10:02
Україна налагоджує нові логістичні ланцюжки постачання бензину та дизелю – Шмигаль
10:01
фото, відеоАвіаудар по Чернігову: зруйнована 9-поверховий гуртожиток, є загиблий
09:43
виправлено В Україні відкриваються 10 гуманітарних коридорів
09:41
Збірна України здобула 11 золоту медаль на Паралімпіаді і встановила рекорд
09:27
Втрати ворога на 13 березня: ворожа авіація збідніла на 74 літаки
09:20
Росіяни майже зруйнували аеропорт Івано-Франківська – мер
Усі новини...