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РФ планує провокації з тими, кого насильно мобілізували в ОРДЛО

Валентина РоманенкоНеділя, 6 березня 2022, 14:59

Кремль планує провокації з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: За наявною інформацією, на Кримський півострів 5 березня прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей.

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За даними ДПСУ, найближчим часом Кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України.

І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як "гарматне м'ясо", зазначають прикордонники.

Окрім цього, цих осіб можуть використовувати видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення.

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Також провокації з численними жертвами використовуючи осіб, мобілізованих в ОРДЛО, російське військово-політичне керівництво може найближчим часом здійснити у східних регіонах України, застерігають у ДПСУ.

Дослівно: "На сході нашої країни ворог сотнями кидає в бій прихильників "русского міра", яких навіть відразу після надання першої медичної допомоги у разі поранення, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса".

Вкотре нагадуємо усім представникам країни-агресора, які потрапили в Україну: найкращий шанс вижити – це здатися захисникам України!".

Теми: війнаОРДЛО
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