РФ планує провокації з тими, кого насильно мобілізували в ОРДЛО

Кремль планує провокації з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: За наявною інформацією, на Кримський півострів 5 березня прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей.

За даними ДПСУ, найближчим часом Кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України.

І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як "гарматне м'ясо", зазначають прикордонники.

Окрім цього, цих осіб можуть використовувати видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення.

Також провокації з численними жертвами використовуючи осіб, мобілізованих в ОРДЛО, російське військово-політичне керівництво може найближчим часом здійснити у східних регіонах України, застерігають у ДПСУ.

Дослівно: "На сході нашої країни ворог сотнями кидає в бій прихильників "русского міра", яких навіть відразу після надання першої медичної допомоги у разі поранення, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса".

Вкотре нагадуємо усім представникам країни-агресора, які потрапили в Україну: найкращий шанс вижити – це здатися захисникам України!".