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Над Охматдитом у Києві збили крилату ракету окупантів

Денис КарловськийНеділя, 6 березня 2022, 16:00
Над Охматдитом у Києві збили крилату ракету окупантів
Будівля лікарні в Києві. ФОто: пресслужба НДСЛ Охматдит

У Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету, запущену російськими окупантами. 

Джерело: facebook-сторінка НДСЛ "Охматдит"

Дослівно: "Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері".

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Деталі: У лікарні повідомляють, що важкопоранених дітей внаслідок бойових дій намагаються довести до закладу, але не вдається. 

Упродовж доби 5 березня було три важкопоранених дитини, але жодну не змогли довести до лікарні через загрози обстрілів.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 4 березня українська система протиповітряної оборони вкотре збила крилату ракету російських окупантів над лікарнею, що призвело до пошкоджень у будівлі. Через загрозу обстрілів російськими військовими двоє важкопоранених дітей не змогли довести каретами швидкої допомоги до лікарні, і вони померли.
  • Через ракетні обстріли російських окупантів 25 лютого 1 дитина в "Охматдиті" загинула, ще двоє дітей та двоє дорослих осіб дістали поранення.
  • За 11 днів повномасштабної війни російські окупанти вбили вже 38 дітей, зокрема півторарічне немовля в Маріуполі, а також поранили 71 дитину.

Теми: війнадітиРосіяобстріл
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