Над Охматдитом у Києві збили крилату ракету окупантів
Неділя, 6 березня 2022, 16:00
У Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету, запущену російськими окупантами.
Джерело: facebook-сторінка НДСЛ "Охматдит"
Дослівно: "Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері".
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Деталі: У лікарні повідомляють, що важкопоранених дітей внаслідок бойових дій намагаються довести до закладу, але не вдається.
Упродовж доби 5 березня було три важкопоранених дитини, але жодну не змогли довести до лікарні через загрози обстрілів.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Увечері 4 березня українська система протиповітряної оборони вкотре збила крилату ракету російських окупантів над лікарнею, що призвело до пошкоджень у будівлі. Через загрозу обстрілів російськими військовими двоє важкопоранених дітей не змогли довести каретами швидкої допомоги до лікарні, і вони померли.
- Через ракетні обстріли російських окупантів 25 лютого 1 дитина в "Охматдиті" загинула, ще двоє дітей та двоє дорослих осіб дістали поранення.
- За 11 днів повномасштабної війни російські окупанти вбили вже 38 дітей, зокрема півторарічне немовля в Маріуполі, а також поранили 71 дитину.