Над Охматдитом у Києві збили крилату ракету окупантів

У Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету, запущену російськими окупантами.

Джерело: facebook-сторінка НДСЛ "Охматдит"

Дослівно: "Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері".

Деталі: У лікарні повідомляють, що важкопоранених дітей внаслідок бойових дій намагаються довести до закладу, але не вдається.

Упродовж доби 5 березня було три важкопоранених дитини, але жодну не змогли довести до лікарні через загрози обстрілів.

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