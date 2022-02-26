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Обстріли в Києві: в Охматдиті 1 дитина загинула, ще 4 людей постраждало

Денис КарловськийСубота, 26 лютого 2022, 20:14
Обстріли в Києві: в Охматдиті 1 дитина загинула, ще 4 людей постраждало
Лікарня Охматдит. Фото: getty images

Через артилерійські обстріли російських окупантів по Києву в дитячій лікарні "Охматдит" повідомили про 1 загиблу дитину, двоє дітей та ще двоє дорослих дістали поранення.

Джерело: спеціальна кореспондентка "ТСН" Наталя Нагорна

Деталі: Одна дитина дістала поранення кінцівок, у ще однієї – неважкі ушкодження кінцівок. 

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У Києві очевидці повідомляють про обстріл міста з ракетних систем залпового вогню. Зокрема, сліди снарядів бачили неподалік лікарні "Охматдит".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Через авіанальоти російських окупантів у передмісті Маріуполя загинуло 4 людей, серед 9 поранених також одна дитина.
  • В Охтирці на Сумщині внаслідок обстрілів російських окупантів 25 лютого одна дитина дістала важкі поранення, і 26 лютого через отримані травми померла.
  • 25 лютого російські загарбники обстріляли дитячий будинок у Ворзелі під Києвом, у якому перебувало півсотні дітей.

Теми: Росіявійнадітиохорона здоров'я
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