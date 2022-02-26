Обстріли в Києві: в Охматдиті 1 дитина загинула, ще 4 людей постраждало
Субота, 26 лютого 2022, 21:14
Через артилерійські обстріли російських окупантів по Києву в дитячій лікарні "Охматдит" повідомили про 1 загиблу дитину, двоє дітей та ще двоє дорослих дістали поранення.
Джерело: спеціальна кореспондентка "ТСН" Наталя Нагорна
Деталі: Одна дитина дістала поранення кінцівок, у ще однієї – неважкі ушкодження кінцівок.
У Києві очевидці повідомляють про обстріл міста з ракетних систем залпового вогню. Зокрема, сліди снарядів бачили неподалік лікарні "Охматдит".
Передісторія:
- Через авіанальоти російських окупантів у передмісті Маріуполя загинуло 4 людей, серед 9 поранених також одна дитина.
- В Охтирці на Сумщині внаслідок обстрілів російських окупантів 25 лютого одна дитина дістала важкі поранення, і 26 лютого через отримані травми померла.
- 25 лютого російські загарбники обстріляли дитячий будинок у Ворзелі під Києвом, у якому перебувало півсотні дітей.