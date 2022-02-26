Обстріли в Києві: в Охматдиті 1 дитина загинула, ще 4 людей постраждало

Через артилерійські обстріли російських окупантів по Києву в дитячій лікарні "Охматдит" повідомили про 1 загиблу дитину, двоє дітей та ще двоє дорослих дістали поранення.

Джерело: спеціальна кореспондентка "ТСН" Наталя Нагорна

Деталі: Одна дитина дістала поранення кінцівок, у ще однієї – неважкі ушкодження кінцівок.

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У Києві очевидці повідомляють про обстріл міста з ракетних систем залпового вогню. Зокрема, сліди снарядів бачили неподалік лікарні "Охматдит".

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